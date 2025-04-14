İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında mali suçlamalarla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.

İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, tutukluğa itiraz dilekçesini 7 Nisan'da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunmuştu.

Dilekçede, ''İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi'' istenmişti.

"Somut olgulara dayalı tespitler yok"

İtiraz dilekçesinde, ceza soruşturmasının en temel zorunluluklardan birinin, yer, tarih ve zaman dilimi ile belirlenmiş, fiille suç oluşturan sonuç arasındaki nedenselliğin ve bu sonuca sebebiyet veren failin somut olgulara dayalı, apaçık bir şekilde ortaya konulması gerekliliği olduğu vurgulandı.

Dilekçede, bu zorunluluktan hareketle mevcut soruşturmada örneğin, ''rüşvet isnadına ilişkin olarak, kimin hangi tarihte, ne amaçla, kime, kaç lira vermiş olduğuna, ihaleye fesat karıştırmak isnadına ilişkin olarak, ihalenin tarihi, konusu, hangi eylemle nasıl fesat yaratıldığı, kişisel verilerin ele geçirilmesinin nasıl, hangi tarihte, ne amaçla, kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin somut olgulara dayalı tespitlere yer verilmediği'' aktarılmıştı.