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İmamoğlu, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Karagül'ün İmamoğlu'na manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi
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İmamoğlu, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Karagül'ün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27 Aralık günü görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davayı kabul ederek, Karagül'ün İmamoğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Açıklanan kararda, tazminatın 31 Mart 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi. Kararda, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kandil'e para aktardığını" ve "İBB kasasından rüşvet dağıttığını" iddia etmişti.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları, Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karagül hakkında 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

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