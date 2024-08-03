İmamoğlu'dan Bakan Işıkhan'a SGK borçları tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak." açıklamasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyelerin SGK prim borcu tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi.

İmamoğlu konuşmasında şunlara değindi:

- Sadece CHP’li belediyelerin SGK’ya vergi borcu varmış gibi başlatılan tartışma, halkımıza önemli birtakım verileri aktarmak için de bize fırsat verdi.

- Bugün 411 belediyesi olan CHP yönetiminin 31 Mart’tan bir gün önce 230 belediyesi vardı.

- 2019’dan önce daha azdı. Beş yıl öncesine gittiğimizde Türkiye’deki yerel yönetimlerin büyük kısmının bugünkü hükümete mensup belediyeler olduğunu ve borçlanma süreçlerinin aslında ülkemizde ne kadar uzun vadeli olduğunu ve bunun ekonomi temelli olduğunu herkesin görebilmesi mümkün.

- Yasal olarak mecbur oldukları halde 2016 yılından beri SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar.

- Hangi şirketlerin borçlarını halktan saklıyorlar? Üstelik yılda iki kez açıklamak zorunda oldukları halde. SGK'ya vatandaşın vergilerinden sadece 2023 yılında 885 milyar lira aktarılmıştır. Neredeyse üstüne üşüştükleri belediyelerin borcu diye lanse edilen rakamın tam 10 katı. Son 3.5 yılda SGK'ya vergilerimizden aktarılan tutar 2,3 trilyon lira.

- Aslında bu SGK'ya verilen bir borç. Belediyelerin borcu hacim olarak bu bütçenin sadece yüzde 4.3'ü kadar. CHP'li belediyeleri borç belediyeleri diye suçlayan Bakan Bey'in karnesi işte bu derece bozuktur ve sefil durumdadır.

- Siz önce kötü yönetiminizle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın. Kendi başarısızlığınızın faturasını belediyelerden çıkarmaya çalışmayın.

- Bu basın toplantısına hazırlanırken gördük ki İstanbul'daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere, seçimden önce aynı tarihte 45'er milyon lira hibe göndermiş. Bunlarda hiç vicdan yok.

- 25 belediyeleri vardı, 24'üne yolladılar, birine yollamadılar. MHP'li olduğu için Silivri Belediyesi'ne yollamadılar.

- Ortaklarına bile vermediler, böyle ortaklık olur mu? Bunlar eşit vermeyi bile çok görmüşler MHP'li Silivri Belediyesi'ne. 24 ilçe belediyesine 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş Cumhurbaşkanlığı. Bu milletin Cumhurbaşkanı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Bakan Işıkhan konu hakkında tablo paylaşmıştı. Işıkhan'ın paylaştığı tabloya göre, Ankara’nın 5.7 milyar, İzmir’in 5.3 milyar, İstanbul’un 3.3 milyar, Adana’nın 3 milyar, Şişli’nin 1.8 milyar TL borcu var.