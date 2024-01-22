İmamoğlu'dan Erdoğan'a yanıt: O devir kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Zirvesi’ne katıldı.

İmamoğlu, zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kendisi hakkında kullandığı ifadelere yanıt vererek şunları kaydetti:

"İnanın, Sayın Cumhurbaşkanı’nın benimle ilgili bu ilgisini, bu alakasını ve bu sürekli dile getirme tutkusunu anlayabiliyorum. Çünkü kendisine ait olduğunu ve tümden kendi kişisel olarak kendisinin yönetme hakkı olduğunu düşündüğü ve yanıldığı bir şehri, gerçek sahibi 16 milyon İstanbulluya kazandıralı 5 yıla yakın bir zaman oldu. Bu böyle devam edecek. Bu şaşkınlık, bu yanılgı hâlâ devam ediyor ve bunu bir türlü aşamadılar. Hep söylüyorum. Bu sorulara ve bu tür beni muhatap alan duygularına cevap verirsem ben, kampanya döneminde sadece kendisine cevap vermekle geçer günlerim. Çünkü eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi Sayın Cumhurbaşkanı’nın, İstanbul’u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde ele alan cümleler kuracak. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin diyerek cevap vereyim."

Erdoğan'ın sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmada, "Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir, 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. Kardeşlerim, hatırlarsanız 2019'da İstanbul'un yönetimini devralanlar işe programla projeyle icraatla tuğla üstüne tuğla koyarak değil, az önce de söyledim, temel atmama töreniyle başladılar." ifadelerini kullanmıştı.