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SON DAKİKA... Ege Denizi'nde Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Ege Denizi'nde Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta olan depremin, 5,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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