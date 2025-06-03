SON DAKİKA... Ege Denizi'nde Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta olan depremin, 5,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:14:26:30 TSİ
Enlem:35.0125 N
Boylam:25.54889 E
Derinlik:5.39 km
Detay:https://t.co/xsCv7Od3hJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi