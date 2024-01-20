Son dakika: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı
Son dakika haberi... AK Parti'de 74 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması sonrası gözler İstanbul'un ilçe adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.
31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde aday belirleme süreci sürüyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde aralarında büyükşehirlerinde bulunduğu 74 ilin belediye başkan adayları açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.
"Seçimlere 70 gün kaldı"
Kürsüye gelen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, gözümüzün nuru sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Murat Kurum'un da aralarında olduğu adaylarımızın tanıtımını yapmıştı. Ankara'da da adaylarımızı açıklamıştık. 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk. Dün Yalova ile ilçe adaylarımızın takdimine başladık. Bugün de 31 Mart'ta İstanbul’umuzu ilçelerinde AK Partimizi ve Cumhur İttifakımızı temsil edecek adayları burada açıklıyoruz.
Seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Biz yılın 365 günü milletimizle yüz yüze, gönül gönüle irtibat halinde bir kadroyuz. Seçim dönemlerini bu tempoyu daha da artırmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor.
"Çöp, çukur, çamur... İstanbul buydu"
Binlerce yıldır her medeniyetin, her devletin hayalini süsleyen İstanbul'a hizmet etmenin şerefi, dünya malının tamamına değişilmez. Bu İstanbul'a hizmet etmek için 30 yıl önce bugünlerde, karşımıza altyapısı çökmüş, üstyapısı perişan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur... İstanbul buydu. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılmıyordu.
"Bunu Murat Kurum yapar"
Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'in kenarında doğdum, büyüdüm. Haliç'le beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki, ne zaman biz temizlemeye başladık, işte o zamana bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibarıyla 9.5 milyon metreküp çamur, pislik çıkardık. Bu çamuru Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu ankiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar. Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, sokaklarını pislik götüren, trafikte insanların ömrünü tükettiği, çöplükleri patlayan, yollarında yürülmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını da gösterdi. Hemen kolları sıvadık, ekiplerimizi kurduk, imkanları seferber ettik.
"5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu"
Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya odaklandık. Kısa sürede sorunların hemen hepsini hal yoluna koyduk. 5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu. Neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da İstanbul'u devralanlar işe icraatla değil, temel atmama töreni ile başladılar. Atmadıkları temel, Silahtarağa arıtma tesisi idi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince bura yeniden ölmeye, kararmaya, kokmaya başladı. 94'ten beri yürüttüğümüz beri yaptığımız çalışmaların parçasıydı Haliç. Dikey bahçeleri yok ederek bunu devam ettirdiler.
"5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak"
Çevreye, insana dair meselelerin niçin öncelikli olduğuna dair fikirleri yoktur. Yeşil panolara bile tahammül edemeyip betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı açıktır. Deprem tehdidine karşı üzerine düşeni yerine getirmediği gibi bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarında ne hassasiyeti olabilir. Tek dertleri İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir. İstanbul bu zulmü, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul aklı da gözü de gönlü de başka yerlerde olanların yedeği olmayı hak etmiyor. Beceriksizlikleri hak etmiyor. İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.
"Büyükçekmece'de yaşlı teyzeye vurdular"
En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir.
Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır. Hiçbir alanda boşluk bırakmamaktır. Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır.
Uzunca bir süredir Türkiye, hedef ülkedir. Elde ettikleri kazancı tehlikede görenlerin hedefinde Türkiye var. Kendi toplumlarını baskı altında tutarak sürdürdükleri iktidarlarını tehdit altında görenlerin hedefinde Türkiye var. Güney sınırlarımız boyunca teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütü. Ülkemizin ikinci büyük partisi CHP'nin kirli oyunda kendisine biçilen role razı olması asıl üzücü taraf. Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama her seferinde gelen gideni arattı. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdik. Anlaşamasak da Bay Kemal'in kendine göre bir tarzı, üslubu vardı. Özgür efendi ise başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür efendinin CHP'si bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM Parti ile adeta bütünleşmiş durumdadır."
AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şöyle:
ADALAR
Uğur Sina Şen
ARNAVUTKÖY
Mustafa Candaroğlu
ATAŞEHİR
Mustafa Naim Yağcı
AVCILAR
Abdullah Küçükoğlu
BAĞCILAR
Abdullah Özdemir
BAHÇELİEVLER
Hakan Bahadır
BAKIRKÖY
Ali Talip Özdemir
BAŞAKŞEHİR
Yasin Kartoğlu
BAYRAMPAŞA
İlknur Kovaç Bayraktar
BEŞİKTAŞ
(Cumhur İttifakı adayı) Serkan Toper
BEYKOZ
Murat Aydın
BEYLİKDÜZÜ
Mustafa Günaydın
BEYOĞLU
Ali Haydar Yıldız
BÜYÜKÇEKMECE
Recep Erol
ÇATALCA
Mesut Üner
ÇEKMEKÖY
Ahmet Poyraz
ESENLER
Mehmet Tevfik Göksü
ESENYURT
Hamit Öncü
EYÜPSULTAN
Deniz Köken
FATİH
Mehmet Ergün Turan
GAZİOSMANPAŞA
Hasan Tahsin Usta
GÜNGÖREN
Bünyamin Demir
KADIKÖY
Veli Arslan
KAĞITHANE
Mevlüt Öztekin
KARTAL
Hüseyin Karakaya
KÜÇÜKÇEKMECE
Aziz Yeniay
MALTEPE
Kadem Ekşi
PENDİK
Ahmet Cin
SANCAKTEPE
Şeyma Döğücü
SARIYER
Hüseyin Coşkun
SİLİVRİ
(Cumhur İttifakı'nın adayı) Volkan Yılmaz
SULTANBEYLİ
Ali Tombaş
SULTANGAZİ
Abdurrahman Dursun
ŞİLE
İlhan Ocaklı
ŞİŞLİ
Gökhan Yüksel
TUZLA
Şadi Yazıcı
ÜMRANİYE
İsmet Yıldırım
ÜSKÜDAR
Hilmi Türkmen
ZEYTİNBURNU
Ömer Arısoy