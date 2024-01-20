Son dakika: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı

31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde aday belirleme süreci sürüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde aralarında büyükşehirlerinde bulunduğu 74 ilin belediye başkan adayları açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

"Seçimlere 70 gün kaldı"

Kürsüye gelen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, gözümüzün nuru sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Murat Kurum'un da aralarında olduğu adaylarımızın tanıtımını yapmıştı. Ankara'da da adaylarımızı açıklamıştık. 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk. Dün Yalova ile ilçe adaylarımızın takdimine başladık. Bugün de 31 Mart'ta İstanbul’umuzu ilçelerinde AK Partimizi ve Cumhur İttifakımızı temsil edecek adayları burada açıklıyoruz.

Seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Biz yılın 365 günü milletimizle yüz yüze, gönül gönüle irtibat halinde bir kadroyuz. Seçim dönemlerini bu tempoyu daha da artırmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor.

"Çöp, çukur, çamur... İstanbul buydu"

Binlerce yıldır her medeniyetin, her devletin hayalini süsleyen İstanbul'a hizmet etmenin şerefi, dünya malının tamamına değişilmez. Bu İstanbul'a hizmet etmek için 30 yıl önce bugünlerde, karşımıza altyapısı çökmüş, üstyapısı perişan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur... İstanbul buydu. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılmıyordu.

"Bunu Murat Kurum yapar"

Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'in kenarında doğdum, büyüdüm. Haliç'le beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki, ne zaman biz temizlemeye başladık, işte o zamana bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibarıyla 9.5 milyon metreküp çamur, pislik çıkardık. Bu çamuru Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu ankiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar. Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, sokaklarını pislik götüren, trafikte insanların ömrünü tükettiği, çöplükleri patlayan, yollarında yürülmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını da gösterdi. Hemen kolları sıvadık, ekiplerimizi kurduk, imkanları seferber ettik.

"5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu"

Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya odaklandık. Kısa sürede sorunların hemen hepsini hal yoluna koyduk. 5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu. Neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da İstanbul'u devralanlar işe icraatla değil, temel atmama töreni ile başladılar. Atmadıkları temel, Silahtarağa arıtma tesisi idi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince bura yeniden ölmeye, kararmaya, kokmaya başladı. 94'ten beri yürüttüğümüz beri yaptığımız çalışmaların parçasıydı Haliç. Dikey bahçeleri yok ederek bunu devam ettirdiler.

"5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak"

Çevreye, insana dair meselelerin niçin öncelikli olduğuna dair fikirleri yoktur. Yeşil panolara bile tahammül edemeyip betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı açıktır. Deprem tehdidine karşı üzerine düşeni yerine getirmediği gibi bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarında ne hassasiyeti olabilir. Tek dertleri İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir. İstanbul bu zulmü, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul aklı da gözü de gönlü de başka yerlerde olanların yedeği olmayı hak etmiyor. Beceriksizlikleri hak etmiyor. İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.

"Büyükçekmece'de yaşlı teyzeye vurdular"

En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir.

Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır. Hiçbir alanda boşluk bırakmamaktır. Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır.

Uzunca bir süredir Türkiye, hedef ülkedir. Elde ettikleri kazancı tehlikede görenlerin hedefinde Türkiye var. Kendi toplumlarını baskı altında tutarak sürdürdükleri iktidarlarını tehdit altında görenlerin hedefinde Türkiye var. Güney sınırlarımız boyunca teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütü. Ülkemizin ikinci büyük partisi CHP'nin kirli oyunda kendisine biçilen role razı olması asıl üzücü taraf. Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama her seferinde gelen gideni arattı. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdik. Anlaşamasak da Bay Kemal'in kendine göre bir tarzı, üslubu vardı. Özgür efendi ise başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür efendinin CHP'si bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM Parti ile adeta bütünleşmiş durumdadır."

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şöyle:

ADALAR

Uğur Sina Şen

ARNAVUTKÖY

Mustafa Candaroğlu

ATAŞEHİR

Mustafa Naim Yağcı

AVCILAR

Abdullah Küçükoğlu

BAĞCILAR

Abdullah Özdemir

BAHÇELİEVLER

Hakan Bahadır

BAKIRKÖY

Ali Talip Özdemir

BAŞAKŞEHİR

Yasin Kartoğlu

BAYRAMPAŞA

İlknur Kovaç Bayraktar

BEŞİKTAŞ

(Cumhur İttifakı adayı) Serkan Toper

BEYKOZ

Murat Aydın

BEYLİKDÜZÜ

Mustafa Günaydın

BEYOĞLU

Ali Haydar Yıldız

BÜYÜKÇEKMECE

Recep Erol

ÇATALCA

Mesut Üner

ÇEKMEKÖY

Ahmet Poyraz

ESENLER

Mehmet Tevfik Göksü

ESENYURT

Hamit Öncü

EYÜPSULTAN

Deniz Köken

FATİH

Mehmet Ergün Turan

GAZİOSMANPAŞA

Hasan Tahsin Usta

GÜNGÖREN

Bünyamin Demir

KADIKÖY

Veli Arslan

KAĞITHANE

Mevlüt Öztekin

KARTAL

Hüseyin Karakaya

KÜÇÜKÇEKMECE

Aziz Yeniay

MALTEPE

Kadem Ekşi

PENDİK

Ahmet Cin

SANCAKTEPE

Şeyma Döğücü

SARIYER

Hüseyin Coşkun

SİLİVRİ

(Cumhur İttifakı'nın adayı) Volkan Yılmaz

SULTANBEYLİ

Ali Tombaş

SULTANGAZİ

Abdurrahman Dursun

ŞİLE

İlhan Ocaklı

ŞİŞLİ

Gökhan Yüksel

TUZLA

Şadi Yazıcı

ÜMRANİYE

İsmet Yıldırım

ÜSKÜDAR

Hilmi Türkmen

ZEYTİNBURNU

Ömer Arısoy