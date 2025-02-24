İmamoğlu'na "sahte diploma” soruşturması: CİMER'e sorulmuş, İstanbul Üniversitesi yanıt vermiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında" ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan rapor ile "diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine" soruşturma başlatıldı.

Yeni belgeler ortaya çıktı

OdaTV'de yer alan habere göre beş yıl önce İmamoğlu’nun diploması hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve İstanbul Üniversitesi'nin konuyla ilgili verdiği yanıt ortaya çıktı.

15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan şikayette İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa "kamu vicdanı açısından menfaatin" geri alınması istendi.

Kabul koşullarını yerine getirdiği için kayıt kabul edilmiş

CİMER’e yapılan şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili yanıt istedi. İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığından yanıt 24 Mart 2020 tarihinde geldi.

CİMER’e yapılan başvurunun incelendiği belirtilerek, İngilizce İşletme programı mezunlarından İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi'nden gelen yanıtta ilgili yönetmeliğe de yer verildi.

Ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü. Atay, “İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil” iddiasında bulundu.

İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı. İBB Başkanı hakkında farklı suçlamalarla açılmış altı dava bulunuyor.