İmamoğlu'ndan Abdülkadir Selvi'nin yazısı soran vatandaşa yanıt: "Onu okumayı bırakalı yıllar oldu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Özgür Özel, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İmamoğlu'na, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin "İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse ne olur?" başlıklı yazısı referans gösterilerek, "Diplomanız iptal edilirse yerinize Dilek İmamoğlu mu geçecek?" diye soruldu.

Soruyu duyan İBB Başkanı önce güldü sonra "Abdülkadir Selvi'yi okuyor musun hala? Ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma. Allah ona akıl versin" diye cevap verdi.