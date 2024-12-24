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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'asgari ücret' çağrısı: Ek artış sağlayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin, "Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız 'kararname' kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'asgari ücret' çağrısı: Ek artış sağlayın
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İmamoğlu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22 bin 104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız 'kararname' kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

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