İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda gerginlik yaşandı.

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı.

İmamoğlu, "Bir avuç insan, ne yazık ki kalplerini buzla kaplatmış olabilir. Siz onlara asla aldırış etmeyin. Onlar bu yaptıklarına pişman olacaklar. Onlar bir süre son pişman olacaklar. Bize sevgi, barış, huzur, bolluk, bereket sözleri düşüyor. Siz bunları konuşun" dedi.

Yaşananlar üzerine İmamoğlu, alanda duran polislere seslenerek gruba müdahale etmesini istedi.

İmamoğlu’nun uyarmasının ardından polis saldıran gruba müdahaleye başladı. İmamoğlu’nun konuşma yaptığı otobüs de alandan uzaklaştırıldı.

Saldırı sonrası muhalaefetten sert tepkiler geldi.

İmamoğlu saldırı sonrası açıklamda bulundu

Erzurum'daki provokasyon ile ilgili açıklamam. pic.twitter.com/2IzBNisOTR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Erzurum'da yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.