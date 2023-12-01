İmamoğlu’nun ilk rakibi Kerimoğlu oldu

31 Mart Yerel Seçimlerinde adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Adaylık şarışında CHP'den dikkat çeken bir başvuru geldi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Kerimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na başvuru dosyasını verdi.

Bülent Kerimoğlu kimdir?

1970 yılında Ardahan’da doğan Kerimoğlu, ilk, orta ve liseyi Ankara’da okudu. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

İhtisasını 1992-1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde yaptı.

Asistanlık döneminde İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediyatrik Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde "research fellow" olarak çalıştı. Kamu ve özel sektörde uzman hekim olarak görev yaptı. Evli, iki çocuk babasıdır.