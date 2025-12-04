İmralı ziyareti sonrası komisyon ilk kez bugün toplanıyor: Görüşmeye ilişkin bilgi verilecek mi?

  1. Ekonomim
"Terörsüz Türkiye" komisyonu, İmralı ziyareti sonrasında ilk kez bugün toplanacak. 24 Kasım’da teröristbaşı Öcalan’la görüşen heyetin, komisyon üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştirecek.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı.

21 Kasım'daki komisyon toplantısında alınan kararla 24 Kasım'da AK Parti'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyet, İmralı'da teröritbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Komisyon heyetinin İmralı ziyaretinin ardından ilk kez yapılacak toplantıda, teröristbaşı Öcalan ziyareti konusunda komisyon üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bu süreçte komisyon üyesi AK Parti'li milletvekilleri komisyon raporunu çalışmak üzere bir araya gelirken, MHP'li milletvekilleri partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran "Terörsüz Türkiye" raporunu tamamladı.

Komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında, 19. toplantısını, saat 14:00'te TBMM Tören Salonu'nda yapacak.

