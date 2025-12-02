  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Takip Et

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiasını sürdürdüğü anımsatılan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

Asgari ücret komisyonu’nda değişim: Ara formül için çalışmalar başladıAsgari ücret komisyonu’nda değişim: Ara formül için çalışmalar başladıEkonomi

 

Ekonomi
İTO verileri: Kasımda İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İTO verileri: Kasımda İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Muş ve Van’daki fabrikalarda 76 bin 10 ton şeker üretimi planlanıyor
Muş ve Van’daki fabrikalarda 76 bin 10 ton şeker üretimi planlanıyor
DİSK asgari ücret Aralık 2025 açıklaması! DİSK 2026 asgari ücret talebi ne kadar oldu?
DİSK asgari ücret Aralık 2025 açıklaması! DİSK 2026 asgari ücret talebi ne kadar oldu?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret komisyon değerlendirmesi
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret komisyon değerlendirmesi
TBMM’de 40 günlük bütçe maratonu tamamlandı
TBMM’de 40 günlük bütçe maratonu tamamlandı
Elektrikli skuterlara yeni düzen! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Elektrikli skuterlara yeni düzen! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama