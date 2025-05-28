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İnfaz düzenlemesinde detaylar netleşiyor: Hangi suçları kapsamayacak?

İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi’nde ayrıntılar netleşmeye başladı. Düzenlemenin bayramdan önce yasalaşabileceği belirtiliyor. Örgütlü suçların düzenlemeden yararlanmaması için formüller aranıyor.

Haber Merkezi
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İnfaz düzenlemesinde detaylar netleşiyor: Hangi suçları kapsamayacak?
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İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi’nde büyük oranda uzlaşı sağlandı. Düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.

Ancak Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son hali henüz verilmedi. NTV'de yer alan habere göre, düzenlemenin FETÖ suçlularını da kapsayabileceğini dair kaygılar ve itirazlar var.

Düzenlemenin "Örgütlü suçları" kapsayıp kapsamayacağı sorusu henüz yanıt bulmadı.

"Ayrıştırma yapılmayacak"

Teklife dair değerlendirmemelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olacağı gerekçesiyle, örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi.

Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı öneriler gündeme alındı.

"FETÖ hükümlüleri kapsam dışı bırakılacak"

Kulislerde maddeye, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" veya "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerin konularak FETÖ hükümlülerinin kapsam dışında bırakılabileceği konuşuluyor.

AK Parti kurmayları, Anayasa’ya aykırı olmayacak bir formül bulunamaması halinde maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığını ifade ediyor.

Cinsel istismar dosyalarını kapsamayacak

Düzenlemede ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismar ile cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi.

Bayramdan önce yasalaşması bekleniyor

Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.

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