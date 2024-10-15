Instagram yasağına ilişkin dava sonuçlandı: Zarar eden herkes dava açabilir

Hukukçu Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz’le birlikte Instagram’ın erişime engellenmesiyle ilgili açtıkları davanın bugün sonuçlandığını duyurdu.

Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin, söz konusu davayla ilgili olarak davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdiğini ifade eden Altıparmak, “Burada çok önemli bir detay var ama” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahkeme, kararında BTK'nın erişim engelleme kararını ‘geri aldığını’ saptıyor. İdare hukukunda ‘geri alma’ işlemi hukuka aykırı işlemler için uygulanır.

Bir başka deyişle, Mahkeme BTK'nın kararın alındığı ilk gün olan 7 Ağustos 2024 tarihinde hukuka aykırı davrandığını kabul ettiğini ve bu hukuka aykırılığı geriye yürütecek şekilde geri aldığına karar verdi.

Nitekim bunun sonucu olarak, dava açılmasına haksız bir şekilde yol açtığı için, mahkeme BTK'nın vekalet ücretini ödemesine de hükmetti. Bu durumda

a. BTK işlemin hukuka aykırı olduğunu kabul etmiş oldu,

b. Kararın katalog suçlarla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Bu durumda instagramın erişime engelli olduğu tarihte maddi zarara uğrayan kişi ve kurumlar bu zararları nedeniyle, açıkça hukuka aykırı davrandığını kabul eden ve bu durum yargı kararıyla saptanan BTK aleyhine yargı yoluna başvurabilir.”