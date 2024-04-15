İOKBS sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?

İOKBS sınav yerleri açıklandı mı?

İOKBS için adaylar, sınav giriş belgelerini alabilmek için sorgulama ekranını sorguluyor. Sınav kılavuzuna göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.

İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden

yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

2024 İOKBS sınavı ne zaman?



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.