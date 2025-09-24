İPA raporu: Katılımcıların yüzde 77'si ekonominin iyiye gitmeyeceğini düşünüyor

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Aylık Veri Bülteni İstanbul Barometresi’nin ağustos ayı raporunu açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre ağustos ayında ev içinde en çok konuşulan konu ekonomik sorunlar oldu.

Yüzde 40 ekonominin kötüleşeceğini düşünüyor

Ağustos ayında katılımcıların yüzde 22,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken yüzde 37,1’i değişmeyeceğini, yüzde 40,4’ü kötüleşeceğini öngördü.

Kendi ekonomik durumunu değerlendiren katılımcıların yüzde 29,3’ü iyileşeceği, yüzde 44,1’i değişmeyeceği, yüzde 26,6’sı kötüleşeceği öngörüsünde bulundu.

İyileşme beklemeyenler: (değişmeyecek + kötüleşecek) Yani katılımcıların yaklaşık yüzde 77’si ekonominin iyiye gitmeyeceğini düşünüyor.

Yüzde 33'ü kredi kartı borcunun yalnızca asgarisini ödeyebiliyor

Kredi kartı kullananların yüzde 47,6’sı aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 32,9’u ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. yüzde 5,1’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 5,5’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.