Irak vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından, 15 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki Irak vatandaşlarının kısmı vize serbestisi uygulamasına tabi olacağını açıklamıştı.

Söz konusu muafiyet kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

“Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 1/9/2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”