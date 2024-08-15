Bakan Fidan duyurdu: Irak'la mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma tarihi önemi haizdir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. "

Ortak eğitim ve işbirliği merkezi kurulacak

İmzalanan mutabakat zaptına göre; Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.

Bakan Fuad Hüseyin "Başika, Irak-Türkiye ortak eğitim kampına dönüştürülüyor. Üs alanındaki sorumluluk, Irak Ordusu'nda olacak" açıklamasında bulundu.