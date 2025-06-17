  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Sakarya'da 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden 42 ABN 501 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırların sürücüleri, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karayolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, kapalı olan Sakarya istikametinde araçları kaldırma çalışması devam ediyor.

Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 17 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 17 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?Ekonomi
Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...Ekonomi
TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacakTEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacakTeknoloji

 

Gündem
Özdağ: Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmeli
Özdağ: Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmeli
Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi mi? DDM'den açıklama geldi
Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi mi? DDM'den açıklama geldi
Türkiye'den İran-İsrail tezkeresi! TBMM'de kabul edildi
Türkiye'den İran-İsrail tezkeresi! TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
DMM'den Özel'in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına yalanlama
DMM'den Özel'in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına yalanlama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluktur!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluktur!