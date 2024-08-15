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New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ağustosta daralmaya işaret etti

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi ile Philadelphia şubesinin açıkladığı imalat endeksleri, ağustosta sektörde daralma olduğunu gösterdi.

Haber Merkezi
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New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ağustosta daralmaya işaret etti
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New York Fed ile Philadelphia Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporları yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi, ağustosta 1,9 puan artmasına karşın eksi 4,7 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 5,9 değerini alması yönündeydi.

Art arda dokuzuncu ayda imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, temmuzda eksi 6,6 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi ağustosta 7,3 puan azalışla eksi 7,9'a gerilerken, sevkiyat endeksi 3,6 puan azalarak 0,3'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de söz konusu dönemde 2,9 puan azalışla 22,9'a düştü.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocak ayından bu yana ilk kez daralmaya işaret etti

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ağustosta 20,9 puan azalışla eksi 7 değerine geriledi.

Ocak ayından bu yana sektörde ilk kez daralmaya işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 5,4 değerini alması yönündeydi. Endeks, temmuzda 13,9 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, ağustosta 6 puan azalarak 14,6'ya gerilerken, sevkiyat endeksi 19 puan düşerek 8,5'e indi. İstihdam endeksi de ağustosta 9,5 puan azalışla eksi 5,7'ye düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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