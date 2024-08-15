ABD'de perakende harcamaları son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, perakende satışları Haziran'da yüzde 0,2 düşüş gösterdikten sonra temmuzda yüzde 1 arttı. Otomobil satıcıları, elektronik ve beyaz eşya mağazaları ve marketlerin hepsi güçlü artışlar bildirdi.

Enflasyondan arındırıldığında satışlar yaklaşık yüzde 0,8 arttı. Amerikalıların harcama iştahını yansıtmayan benzin istasyonu satışları hariç tutulduğunda da perakende satışlar yüzde 1 arttı.

Otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetleri dışarıda bırakıldığında harcamalar yüzde 0,3 arttı. Haziran ayında artış yüzde 0,9 olmuştu.

Tüketiciler pandemiden bu yana yüksek fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle zor durumda. Ancak aynı zamanda ortalama ücretler de artarak birçok haneye harcama yapmaya devam etme imkânı sağladı.

Enflasyona göre düzeltilmiş ücretler bir yıl öncesine göre hafif bir artış gösterdi. Üst gelir grubundaki hane halkları da son üç yılda hisse senedi fiyatları ve ev değerlerinin artmasıyla servetlerinin arttığını görmüştür. Servetteki artışlar daha fazla harcamayı teşvik edebilir.