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ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi

ABD'de sanayi üretimi temmuz ayında piyasa beklentilerin üzerinde geriledi.

Haber Merkezi
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ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi
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Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşerken, beklenti yüzde 0,3 düşüş olması yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,2 düştü.

Haziran ayı sanayi üretimi de yüzde 0,6'ten yüzde 0,3'e revize edildi.

Temmuz ayında kapasite kullanım oranı yüzde 77,8 ile beklentileri karşılamadı, beklenti %78,5 seviyesindeydi. Haziran ayı için oran yüzde 78,8'den 78,4'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim temmuz ayında yüzde 0,3 düştü. Beklenti, yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi.

Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,2 düştü. Haziran ayında yüzde 0,3 artmıştı.

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