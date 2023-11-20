Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.