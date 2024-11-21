İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 2025'te enflasyon da faiz de yarıya iner

HANDAN SEMA CEYLAN / ANTALYA

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 için enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. Aran, geçtiğimiz yıl yaptığı tahminlerin bir kesimi kızdırdığını ancak gelinen noktada öngörülerinin tuttuğunu söyleyerek, “Geçen sene, 2024 sonunda enflasyon yüzde 42 enflasyon olur dediğimde beni hayalcilikle suçlamışlardı. Çünkü enflasyon yüzde 85’ti. Şimdi yıl sonunu yüzde 44’le kapatacağı konusunda bir konsensus oluştu. Öngörülerim tuttu. 2025 sonu için de tahminim; enflasyonun da faizin de yarı yarıya inmesi” şeklinde konuştu.

Antalya’da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne giden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Aran, “Enflasyonla mücadelede yavaş da olsa sonuç alıyoruz. Programın kararlılıkla sürdürülmeli. Nasıl bir bedel ödediğimizin farkında olmalıyız ki kıymetini bilelim. Örneğin şu anda karlılıklar ciddi baskı altında ama her sene karlılık yılı olmayabilir, eve ekmek girmesi önemli" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl sonu için izlenen politikalar devam ederse enflasyonun yüzde 24-26 arasındaki bir noktada biteceğini öngördüğünü kaydeden Aran, şunları söyledi: “İşlerimizin arzu ettiğimiz şekilde iyi gidebilmesi için mutlaka enflasyonun kontrolünü sağladığımız, Türkiye'de yüzde 17 olan enflasyonu yüzde 19 politika faizi ile yönetebildiğimiz noktalara dönmemiz gerek. Hatırlarsınız, o dönem başlağında yüzde 19 olan politika faizini hiçbir şey gözetmeksizin indirerek yüzde 17'lik enflasyonu indireceğimizi düşündük. Ve bu yola öyle başladık. Bu da enflasyonun yüzde 85'e çıkmasına, kontrolü kaybetmeye ve 8 lira olan dolar kurunu bugünlere getirmeye vesile olan yolculuğu başlattı. 2025 ile ilgili olarak umudum, beklentim hem faizin hem de enflasyonun yarı yarıya düştüğü bir yıl olması… Aralık 2025'te faizin 50'den 25'e indiği, enflasyonun da 44’ten 22'ye indiği bir yolculuk. Bunun, hepimize nefes aldıracak bir süreç olacağına inanıyorum.”

Büyükler nakit akışında KOBİ’leri zora sokabilir

Önümüzdeki yıl şirketleri en çok zorlayacak konunun nakit akışını yönetmek olacağının altını çizen Aran, şunları söyledi: “Zorlanacak sektörlerin başında tekstil geliyor. İmalat sanayide de büyük şirketlerde zorluk görmüyorum. Ama büyükler ödemelerini öteleyerek ekosistemlerini sıkıntaya uğuratabilir. KOBİ’ler sıkıntıya girebilir. 2025 bu bakımdan satın alma ve birleşmeler için fırsat yılı olacak." dedi.

2025’te de konut kredileri cazip olmayacak

2025'te faizlerin düşeceğini ancak bu düşüşün konut kredilerini cazip hale getirebilecek bir düzeyde olmayacağını öngören Aran, enflasyona ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "OVP sonunda enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefi var. Ancak her yıl revizyonlar da yapılıyor. 2026 sonunda tek hane olmayabilir. Ama tek hane bir sembol. Enflasyonun yüzde 12'ye inmesi de kabul edilebilir."

2 yılda turizmin ihtiyacı 2,6 milyar dolarlık finansmanı karşılarız

Hakan Aran, kongrede yaptığı konuşmada da 2024-2025 yıllarında sektörüne 1 milyar dolarlık kredi sözü verdiklerini ve bunun 624 milyon dolarının yarısının kullanıldığını belirten Aran, sektöre 500 milyon dolar daha kredi kullandırabileceklerini söyledi. Aran, "Bunun için yurtdışından fon arayışlarımız da sürüyor" dedi. İş Bankası'nın ilk turizm ihtisas şubesinin Antalya'ya açıldığını bildiren Aran, "Bu sektörle yol arkadaşlığıdır. 2 yılda sektörün ihtiyacı olacak 2.6 milyar dolarlık finansmanın tamamını İş Bankası karşılayabilir" dedi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da, "Tarıma yüzde 9 faizle verilen özel kredi imkanının turizme de verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Antalya'nın bu yılı 17 milyon turistle kapatacağını, gelecek yıl buna 1 milyon turist daha ekleneceğini öngören Kavaloğlu, Türkiye'nin rakipleri olan Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin AB fonlarını kullandıklarını belirterek sektöre desteğin artması gerektiğini ifade etti.