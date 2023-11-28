İş dünyasında yerel seçim heyecanı az, aday adayı sayısı 2’de kaldı

Hüseyin GÖKÇE

Hemen her yerel seçim öncesi iş dünyasında da ayrı bir hareketlilik ve heyecan yaşanır. Aday adaylığı için son günler yaklaştıkça, siyasete girmeyi düşünen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsa başkanları da hazırlıklarını artırırlar.



Ancak 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için şu ana kadar TOBB camiasından aday adaylığını duyuran çok fazla isim olmadı. Seçim Kanununa göre kamu görevi yapanların, seçimlerde aday adayı olabilmeleri için seçimlerden belirli bir süre önce istifa etmeleri gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart seçimlerinde aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifası için son tarihin 1 Aralık Cuma günü mesai saati sonu olarak açıkladı.

Yani gerek devlet memurları, bürokratlar gerekse oda ve borsa başkanları eğer seçimde aday adayı olmak istiyorlarsa bu Cuma günü akşam 17:00’a kadar mevcut görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

Henüz verilen sürenin dolmasına 4 gün olmasına rağmen, kamuoyuna aday adayı olacağını duyuran başkan sayısı şu ana kadar sadece 2 tane. Kars Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 31 Mart seçimleri için aday adayı olduklarını duyurdular. Her iki başkan da siyasete atılmak için AK Parti’yi tercih etti.

Dediğimiz gibi daha sürenin dolmasına 4 gün var ve kuşkusuz bu zaman diliminde aday adayı olmak için başka istifalar da beklenebilir.

Partilerin yoklama süreci başladı Öte yandan seçimlerin en iddialı iki partisi olan AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), yerel seçim adaylarını belirleme sürecine yeni yeni başladılar. AK Parti hafta sonu üyelere telefonla aday adayları için anket yaptı. CHP de benzer bir yöntem kullanacak. Ankara, İstanbul ve Aydın belediye başkanlarını yeniden aday gösterecek olan CHP, diğer illerdeki belediye başkan adaylarını belirlemek için ise hâlen kendi bünyesinde bulunan belediyelerde memnuniyet anketi yapacak.

İYİ Parti ise İzmir yanı sıra bazı ilçe belediye başkan adaylarını parça parça açıklamaya başladı. Millet İttifakı’nın benzeri bir ittifakın kurulup kurulmayacağı ise bileşenlerin önümüzdeki dönemde kendi aralarında yapacakları, bireysel görüşmeler sonrasında netleşecek.