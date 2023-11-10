İş dünyasından 10 Kasım mesajları

M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı

Büyük Atatürk’ün, bütün eserlerine ve bizlere açtığı aydınlık medeniyet yoluna sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 yaşına ulaşan Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında da Türk iş dünyası olarak, Onun aziz hatırasına layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Atatürk, sadece Türkiye’nin tarihine değil, başardıkları ve görüşleri ile dünya tarihine izler bıraktı. Ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır. Atatürk’ün ülkemiz için koyduğu hedefl erden hiçbir zaman kopmayacak ve onun aziz hatırasına layık olacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır.

Onun en büyük eserimdir dediği Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakırken, bizim ve bizden sonraki nesillerin, önümüzdeki yüzyılda ülkemizi hem ekonomi hem uygarlık noktasında en yüksek yerlere taşıma gayretinden kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Bizler, Türk iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla refah daha fazla istihdam ve yatırım sağlamak için var gücümüzle çalışacağımıza, bir kez daha söz veriyoruz. Atatürk’ün yüksek hatırası önünde, saygıyla eğiliyoruz.”

ENDER YORGANCILAR Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı

100’üncü yaşını gurur ve mutlulukla kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85’inci yılında anıyoruz. Atatürk’ün vizyonu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle de defaten dile getirdiğim üzere, bizlerin en büyük ve önemli ilham kaynağımızdır. Çünkü Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet, fi kirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Bu yeni hayatta var olabilmek, kalkınabilmek, müreff eh ve çağdaş uygarlık seviyesinde bir ülke haline gelebilmek için ise Atatürk’ün vizyonu ile yorulmadan çalışmak gerekiyor. Bugün yaptığımız ve daima yapacağımız da tam olarak budur. EBSO, Atatürk’ün ‘Kalkınmak sanayileşmek demektir’ sözünü ilk günden itibaren şiar edinmiş bir kurum. Atatürk’ümüzün aramızdan ayrılışının 85’inci yılında, onun vizyonunun temel taşları içinde en çok vurgulamamız gereken unsurların ‘üretim’ ve ‘çalışma azmi’ olduğu kanaatindeyim. Ve onun da belki ömrünün her bir gününde dile getirdiği üzere ‘eğitim’ konusu, bu vizyonun temelinde durmaktadır. Dolayısıyla iyi eğitimli bireyler yetiştirerek bu bireylere üretim bilincini ve yorulmadan çalışma azmini aşılamak mecburiyetindeyiz. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için tek yol budur; geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için tek yol, Atatürk’ün yoludur. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun tüm silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrosunu, “kurtuluş” ve “kuruluş”a emeği geçmiş, ülkemizin bugünlere gelebilmesi için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum.

JAK ESKİNAZİ Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

Bu yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutladığımızın Cumhuriyetimizi bizlere kazandıran, Kurtuluş Savaşımızın dahi lideri, Türkiye’nin muasır medeniyetler arasına girmesi hedefi ni ortaya koyan, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 85. Yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sadece 10 Kasımlarda değil, yüreği her gün Atatürk sevgisiyle çarpan binlerce ihracatçımızla, Türkiye’nin muasır medeniyetler arasında yer alması için çalışmaya devam ediyoruz. Egeli ihracatçılar olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde 2023 yılında ihracat hedefl erimize ulaşmak için İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik, Mesleki Eğitim temalı projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Türkiye’nin ihracatla büyümesi için dünyadaki değişime uygun olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

IŞINSU KESTELLİ İzmir Ticaret Borsası Başkanı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onun ideali, Türk Milleti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak, millî iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Gelecekte ülkemizin en ileri, en refah sahibi toplumları arasında olmasını arzuluyorsak, yine Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” deyişinde olduğu gibi çok çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. 100 yaşına ulaşan şanlı Cumhuriyetimizi Atatürk’ün ilke ve hedefl eri doğrultusunda daha güçlü kılma inancımızı, daha aydınlık bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

SİBEL ZORLU Ege Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı

Milli Mücadele’nin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlayışımızın 85. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. 57 yıllık ömrüne, savaş alanlarında kazandığı pek çok zaferin yanı sıra modern bir Cumhuriyet ve çağının çok ötesinde reformlar sığdıran Atatürk; fi kirleri ve eylemleriyle, sadece Türk milletine değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm uluslara ilham kaynağı oldu. Askeri ve politik zaferlerin, ekonomik zaferlerle desteklenmeden başarıya ulaşamayacağını bilen vizyoner bir liderdi. Atatürk’ü anmanın en samimi yolu, O’nu iyi okumak, düşüncelerine ve değerlerine sahip çıkmaktan geçiyor. ESİAD olarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam ediyoruz. 10 Kasım’ları, bir yas günü olmanın ötesinde, Atamıza olan bağlılığımızı tazelediğimiz; O’nun ilke ve hedefl erine ulaşmak için daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatan bir gün olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde daima yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz.

MEHMET ALİ KASALI Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı

Büyük Türk Milleti’nin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna milletiyle birlikte, sarsılmaz inancıyla destanlar yazan Büyük Komutan ve Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümündeyiz. Ülkemizin en karanlık, en zor zamanlarında kararlılığı ve azmi ile Türk Milleti’nin geleceğini aydınlatan, tartışılmaz büyük bir devlet adamıdır Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türk Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla, memleketimizin her köşesinde verilen İstiklal mücadelesini bugün 100. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Atatürk’ü bu gün vesilesiyle saygıyla, minnetle, özlem ve sevgiyle bir kez daha anıyoruz.

HASAN KÜÇÜKKURT Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı

Vefatının 85’inci yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. 1881’de Selanik’te başlayan ve içinde Balkan Savaşları’ndan Birinci Dünya Savaşı’na, Trablus Harbi’ne ve Kurtuluş Savaşı’na kadar mücadelelerle geçen bir ömür, 10 Kasım 1938’de İstanbul’da nihayete erdiğinde arkasında küllerinden yeniden doğmuş bir devlet bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, 100.yılını kutladığımız Cumhuriyetimize ve milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip çıkmaktır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

ALP AVNİ YELKENBİÇER Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı

Atatürk’ün nesiller boyunca aktarılan değerleri gün geçtikçe daha da büyümekte; bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık mirası, Cumhuriyetimizin güvencesi, ülkemizin geleceği olarak var olmaya devam etmektedir. Bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için var gücümüzle çalışmaya, genç nesil olarak üretmeye devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk, zamanın ötesindeki liderlerdendir. Bugün vefatı nedeniyle anıyor olsak da tüm zamanlara yayılan bir önder, bir komutan olarak nesiller sonra da anılmaya, izinden gidilmeye devam edilerek, ülkemiz için koyduğu hedefl erden hiçbir zaman kopulmayacaktır. Biz genç iş dünyası olarak onun aziz hatırasına layık olmak için var gücümüzle çalışmaya söz verdik. Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek geçmişte olduğu gibi bugünün nesilleri olarak da çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Önder Atatürk’ün ülkemize en önemli mirası Cumhuriyet değerleridir. Bu değerleri korumamız, refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın da teminatıdır. Savaştan çıkmış, imkansızlıklarla sınanmış bir ülkeyi, tüm dünyaya örnek teşkil etmiş bir lider olarak ayağa kaldıran Ulu Önderimiz, ülkemizin ortak değeri ve en önemli birleştirici gücüdür. Büyük Önder Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışına dayalı Cumhuriyet değerlerini sahiplenmek ortak sorumluluğumuzdur. Her daim yol göstericimiz olan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85’nci yılında özlem ve minnetle anıyoruz.

CİHAN KOÇER Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı

Aziz Atatürk, 57 yıllık ömrüne bir Cumhuriyet, kendi ayakları üstünde dimdik duran bağımsız bir ülke ve sayısız devrim sığdırdı. Türk milletinin bağımsızlık ülküsünü milli egemenlik ile taçlandıran, başarıya ulaştırdığı kurtuluş mücadelesiyle mazlum milletlere umut olan, fi kirleri ve ilkeleriyle necip Türk milletinin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olan Aziz Atatürk’ün hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Atatürk, bir kişiden öte büyük bir fi kir. Cumhuriyetimizin banisi, Halaskar Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadelesi, ortaya koyduğu eserleri ve Türk milletine çizdiği istikametle büyük bir fikri temsil etmektedir. Bu büyük fi kre, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına ve bizlere miras bıraktığı ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ ülküsüne her zaman bağlıyız. 100 yıldır barıştan, ilerlemeden, kalkınmadan yana olan Türkiye, Atatürk’ün çizdiği vizyonla bölgesine örnek olmayı, yeni fi kirlere ilham vermeyi sürdürmektedir. İşte bu sağlam duruş ve vizyon Türkiye Yüzyılı’nda da en büyük rehberimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde Aziz Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.