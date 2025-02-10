İş insanı Asil Nadir'in cenaze programı belli oldu

Hastanede uzun bir süredir tedavi gören Asil Nadir, geçtiğimiz gün hayata döndürülmüş ve acil kana ihtiyacı olmuştu. Kan ihtiyacı giderilen Asil Nadir, yaşam mücadelesine yenilerek dün gece hayata gözlerini yumdu.

Nadir'in vefatını, eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün gazetelere ilan veren Nadir ailesi cenaze töreninin de ayrıntılarını verdi.

Cenaze programı belli oldu

Asil Nadir'in cenazesi, 11 Şubat 2025 Salı günü saat 10:30'da Asil Nadir's Headquarters (Lefkoşa, eski Kıbrıs Medya Grubu binasında) gerçekleştirilecek törenin ardından, saat 12.00'de Suat Günsel Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Asil Nadir kimdir?

KKTC'nin Lefke kentinde 1 Mayıs 1941'de doğan iş insanı Asil Nadir, 20'li yaşlarında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada konfeksiyon sektörüne girdi.

Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi.

Türkiye’de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almıştı.

Bir dönem ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan, birçok gazetecinin yetişmesine de olanak sağlayan Kıbrıs Gazetesi’ni de kuran Nadir hakkında "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla İngiltere’de dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti.

Nadir, 1993 yılında 3,5 milyon pound kefaletle serbest bırakılmasını ardından kendisine ait özel uçağıyla KKTC'ye kaçmış, hakkındaki suçlamalardan aklanmak için 2010’da kendi arzusuyla İngiltere’ye geri giderek hakim karşısına çıkmıştı.

İngiltere'de 2011 yılında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapse mahkum edilen Nadir, 4 yıl hapis yattıktan sonra cezasının geriye kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderildi.

Asil Nadir, Türkiye'ye tarafından 2016 yılında serbest bırakılmasıyla birlikte KKTC'ye dönmüştü.