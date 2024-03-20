İSG başvuruları başladı! İSG sınavı başvuru ücreti ne kadar? 2024 İSG sınavı ne zaman?

İSG sınavı başvuruları ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvurular 20-27 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. İSG/1 Sınavının geç başvuru günü 3 Nisan 2024; İSG/2 Sınavının geç başvuru günü ise 7 Kasım 2024 tarihidir.

İSG sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar, İSG/1 Sınavı için 20-28 Mart 2024 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavı için 22-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklardır. İSG/1 sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi.

2024 İSG sınavı ne zaman?

2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) 5 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.