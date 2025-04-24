İsias Otel davası | Kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Türkiye'de on binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Otel'e yönelik kamu görevlilerinin ilk kez hakim karşısına çıkacağı dava başlıyor.

Otelin depremde çökmesi sonucu toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında 32 turist rehberi ve rehber adayının yanı sıra Kuzey Kıbrıs'tan gelen çocuk voleybol takımı oyuncuları da bulunuyordu. Yıldız kız ve erkek voleybol takımlarıyla beraber veliler ve öğretmenlerden oluşan 39 kişilik kafile Adıyaman'a voleybol turnuvası için gelmişti.

Emsal dava başlıyor

Otelin ruhsat sürecinde ihmali bulunduğu belirtilen kamu görevlileri, Perşembe günü ilk kez hâkim karşısına çıkıyor. Duruşma TSİ 09:30'da Adıyaman Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. DW'nin aktardığına göre bu duruşma, görevlilerin sorumluluğunun resmi olarak masaya yatırılacağı emsal bir dava niteliğinde olması açısından önem taşıyor.

Otelde hayatını kaybedenlerin aileleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanacak görevlilerin savunmalarını kabul etmiyor.

"Ruhsat usulsüzlüğü belgelerle ortaya kondu"

Burada hayatın kaybeden kızı Serin İpekçioğlu için hukuk mücadelesini sürdüren Pervin Aksoy İpekçioğlu, duruşmaya ilişkin "Bu artık taşların döküleceği bir duruşma. Çünkü orada verilmemesi gereken ruhsatın neden verildiği konuşulacak. Ya baskı gördüler ya da bir menfaat sağlandı" ifadeleirni kullandı.

Kıbrıs gazetesine konuşan İpekçioğlu, ruhsat sürecine ilişkin usulsüzlüklerin belgelerle ortaya konduğunu belirterek beş yıl süresi dolmuş ruhsatın "tadilat projesi" altında yeniden düzenlenerek otel ruhsatı verildiğini ifade etti. İpekçioğlu, "Üstelik bina taşıyıcı sistemiyle, yapısal olarak bozuktu. Tüm riskleri bilmelerine rağmen buna göz yumdular. Bu tipik bir olası kasttır. Biz artık bir şey iddia etmiyoruz; biz bunu ispatladık" diye konuştu.

Isias Otel'de 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da "Bizim mücadelemiz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, rehberlerimizin ve sevdiklerimizin canına mal olan bu sistemin bir daha kimseyi öldürmemesi içindir. Verdiğimiz sözü tutacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Adaletin sesi sevdiklerimizin susturulan nefesinin yerine yankılanacak" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin aileleri, 17 Nisan 2024'te Ankara'ya gelerek otel sahiplerinin de arasında bulunduğu 11 kişinin yargılandığı dava sürecinden "emsal karar" çıkması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmüştü.

Aileler bu görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, "İsias, Türkiye'de emsal dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek" ifadeleirni kullanmıştı. İsias Otel davasındaki sanıkların "olası kasttan" ceza alması gerektiğini savunan aileler Kuzey Kıbrıs'ta da "Adalete ışık tut" yürüyüşleri gerçekleştirdi.

Karar istinafa taşınmıştı

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Aralık 2024'te görülen ana davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesul Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay ceza verdi. Mahkeme heyeti sanıklara "iyi hal indirimi" de uyguladı.

Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'un beraatine karar verilirken, hayatını kaybedenlerin aile ve avukatları, verilen kararı istinafa taşımıştı.

Öte yandan, ana davada tutuklanmasına hükmedilen fenni mesul Hasan Aslan’ın henüz tutuklanmadığı öğrenildi.