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İSKİ duyurdu! İstanbul barajlarında düşüş devam ediyor

SKİ'nin verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.68'e geriledi. Mega kentte, barajların ortalama doluluk oranı ise 22 Nisan’da yüzde 82.93 olarak ölçülmüştü.

Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu! İstanbul barajlarında düşüş devam ediyor
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Yaz ve kış aylarında yağışların azalması, büyükşehirlerde su sıkıntısına yol açabiliyor. Bu durumla ilgili olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların yetersiz olması nedeniyle düşüş göstermeye başladı.

İstanbul barajlarının doluluk oranı

İSKİ'nin verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 81.68 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96.65 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.36 ile Sazlıdere Barajı oldu.

27 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 63.04

• Büyükçekmece Barajı yüzde 72.61

• Darlık Barajı yüzde 82.1

• Elmalı Barajı yüzde 94.71

• Istrancalar Barajı yüzde 77.01

• Kazandere Barajı yüzde 96.65

• Pabuçdere Barajı yüzde 95.77

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.36

• Terkos Barajı yüzde 81.37

• Ömerli Barajı yüzde 93.91

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