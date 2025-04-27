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TZOB Başkanı Bayraktar: Gençleri tarımda tutamıyoruz, mülteciler olmasa bu iş zor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan zirai don nedeniyle tarımsal kaybın büyük olduğunu belirterek, çiftçilere destek sözü verdi. Tarımda yaş ortalamasının 59'a çıktığını da belirten Bayraktar, "Gençleri tarımda tutamıyoruz. Mülteciler olmasa bu işi götüremeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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TZOB Başkanı Bayraktar: Gençleri tarımda tutamıyoruz, mülteciler olmasa bu iş zor
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye genelinde etkili olan zirai donun ardından Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üreticilerle bir araya gelerek, zarar gören bahçeleri inceledi. Bayraktar, çiftçilere destek sözü vererek, sorunların çözülmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bayraktar, zirai don felaketinin boyutlarına dikkat çekerek, "Ülkemizde yaşanan zirai don olayı 65 ili etkiledi. Bazı ürünlerde yüzde 100, bazı ürünlerde ise yüzde 90, yüzde 70, yüzde 60 oranında zararlar meydana geldi.

"Bu afetin boyutu oldukça büyük"

Meyve ve sebzelerin yanı sıra hububat ve pancar gibi ürünlerde de büyük kayıplar yaşandı. Bu afetin boyutu oldukça büyük. Sonbahar gibi bir mevsim yaşadık, kışı ise sonbahar gibi geçirdik. İlkbaharda ise kar gördük. Bu mevsim kayması, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Gelecekte bu değişikliklerle karşılaşmaya devam edeceğiz, bu yüzden tedbir almamız şart" dedi.

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Bayraktar, "2030'dan sonra kişi başı su miktarımız bin metreküpün altına düşecek. Bu durumda su verimliliğini artırmalı, su kayıplarını önlemeli ve sulamaya açılmayan 2 milyon hektar arazimizi değerlendirmeliyiz. Havza bazlı destekleme modelini sürdürmeliyiz. Bu model, üretimi sürdürülebilir kılmanın en iyi yoludur" diye konuştu.

"Gençleri tarımda tutamıyoruz, mülteciler olmasa tarımda işçi bulamayacağız"

Tarımda yaş ortalamasının arttığını anlatan Bayraktar, "Tarımda yaş ortalaması 59'a çıktı, gençleri tarımda tutamıyoruz. Mülteciler olmasa tarımda işçi bulamayacağız. TARSİM'i geliştirerek çiftçiyi daha çok korumalıyız" dedi. Bayraktar, TARSİM ile ilgili çiftçilerden gelen şikayetleri dile getirerek, "Şikayetler giderilirse TARSİM'e daha fazla çiftçi kazandırabiliriz. Bu desteklerin hızlı ve etkili bir şekilde çiftçiye ulaşması gerekiyor" dedi. Bayraktar, Yalvaç Ziraat Odası'ndaki programın ardından Yalvaç merkez Akköprü mevkiindeki armut ağaçlarını ve Taşevi köyündeki kayısı bahçelerini ziyaret ederek, zirai donun verdiği zararı yerinde inceledi.

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