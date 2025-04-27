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Ünlü meyve suyu markasında bulaş riski! Raflardan toplatılıyor

ABD'de ünlü meyve suyu markasında 'patulin' bulaşma riski tespit edildi. Şirket, risk nedeniyle binlerce kasalık ürünü geri çağırdı. Öte yandan tüketicilere 'imha ya da iade edin' uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Ünlü meyve suyu markasında bulaş riski! Raflardan toplatılıyor
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ABD'de üretim yapan ünlü meyve suyu markası S. Martinelli & Company, ürettiği elma suyunda 'patulin' adlı toksik bir maddenin bulunma olasılığı nedeniyle binlerce ürünü geri çağırma kararı aldı.

Kaliforniya'nın Watsonville kentinde üretim yapan şirketin aldığı kararın ardından Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de ürünlerde küflerin ürettiği tehlikeli bir mikotoksin olan patulin kontaminasyonu şüphesi olduğunu doğruladı.

Yapılan geri çağırma toplam 28 eyalette satılan 7.234 kutu ürünü yani toplamda 173 bin 616 şişe elma suyunu kapsıyor. FDA, bu geri çağırmayı 'sınıf 2' kategorisine dahil etti ve ürünün kullanılması durumunda sağlık riskleri doğurabileceğini belirtti.

"Ya imha ya iade"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre şirketin geri çağırdığı ürünler, beyaz metal vidalı kapaklı şeffaf veya yarı saydam cam şişelerde (10 oz) satışa sunulmuştu. Her pakette 4 şişe, her kasada ise 6 paket bulunuyor.

Geri çağrılan ürünlerin UPC kodu 0 41244 04102 2 olarak belirtilirken, son tüketim tarihi ise 5 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Yetkililer, vatandaşların elma sularını tüketmeden imha etmeleri ya da iade etmeleri konusunda uyarıyor.

Patulin nedir?

Patulin, özellikle elmalarda gelişen bazı küf türleri tarafından üretilen doğal bir mikotoksin olarak biliniyor. Uzmanlar, patuline maruz kalmanın mide bulantısı, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve çeşitli geçici sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor.

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