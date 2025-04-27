Spotify, abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor

Spotify, dünya genelinde abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. İngiliz Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayanarak yaptığı habere göre, şirket Haziran ayı başlarında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde abonelik ücretlerini 1 Euro arttıracak. Ancak en son Temmuz 2024'te zam yapılan ABD'nin bu artıştan etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Spotify geçtiğimiz haftalarda Hollanda ve Lüksemburg gibi bazı ülkelerde fiyatları sessizce arttırmaya başlamıştı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, bu hamlenin bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacağını belirtiyor.

Türkiye'de fiyatlar artacak mı?

Bu fiyat artışının Türkiye'de de gerçekleşmesi muhtemel. Spotify, Türkiye'de son olarak Şubat ayında abonelik ücretlerini artırmıştı. Daha önce 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi 59,99 TL'ye yükseltilmişti. 54,99 TL olan aylık duo paketi 79,99 TL'ye çıkarılırken 64,99 TL olan aile paketi 99,99 TL olmuştu. 21,99 TL olan öğrenci paketinin fiyatı ise 32,99 TL'ye çıkarılmıştı.

Müzik endüstrisi fiyatları artırmak istiyor

Müzik endüstrisi yöneticileri bir süredir Spotify, Apple Music ve diğer yayın platformlarının fiyatlarının enflasyondan daha yavaş artığını ve hizmetin Netflix gibi video yayın aboneliklerine kıyasla ucuz olduğunu söyleyerek fiyatlarını yükseltmeleri için lobi yapıyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre şirketler gelirlerini artırmak için "Super Premium" abonelik hizmetini sunmayı gündemlerine almış durumda. Bu abonelik paketinin, müziklere erken erişim, konser biletlerine erken erişim gibi ekstra özellikler içereceği belirtiliyor.