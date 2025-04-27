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Prof. Dr. Ercan tarih verdi! Büyük Marmara depremine en az kaç yıl var?

İstanbul'da 23 Nisan’da yaşanan 6.2'lik depremin artçıları hala sürerken, vatandaşlar söz konusu depremin daha büyük bir sarsıntıya yol açıp açmayacağı konusunda endişe yaşıyor. Konuyu yakından takip eden Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ercan, 6.2'lik depremin etkisinin bittiğini, büyük depremin gerçekleşmesi için 20 ila 50 yıl arasında bir zamanın olduğunu söyledi.

Aleyna Harman
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Prof. Dr. Ercan tarih verdi! Büyük Marmara depremine en az kaç yıl var?
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İstanbul 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu ve tedirginliğini yaşarken artçı sarsıntılar sürüyor. 

Binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirirken, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen 6.2'lik depremin etkilerine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" dedi.

Ercan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:

"M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var."

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