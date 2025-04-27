Prof. Dr. Ercan tarih verdi! Büyük Marmara depremine en az kaç yıl var?

İstanbul 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu ve tedirginliğini yaşarken artçı sarsıntılar sürüyor.

Binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirirken, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen 6.2'lik depremin etkilerine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" dedi.

Ercan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:

"M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var."