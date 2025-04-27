Kars'ta 'güzelavrat' otu zehirlenmesi: 8 çocuk hastaneye kaldırıldı

Halk arasında "güzelavrat" olarak bilinen ve arazide kendiliğinden yetişen yabani ot, Kars’ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde 8 çocuğu zehirledi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuklardan 6’sı taburcu edilirken, bir çocuk müşahede altında tutuluyor, diğerinin ise servisteki tedavisi devam ediyor.

"Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı mutlaka uyarmalıyız"

Çocukların dün akşam saatlerinde zehirlenmesi sonucu acil servise başvurduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslı Sezal Çubukçu, "Halk arasında 'güzelavrat' ya da 'deli bat bat' olarak bilinen yabani ot Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde görülen endemik bir bitki türü. Çocuklar tarafından bilmeden veya yediği başka bir ota benzeterek tükettikten sonra zehirlenmeler olabiliyor. Hastalarda vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozukluğu gibi bulgular görülmekte. Bize başvuran 3 hastamızda halüsinasyon görme, 1 tanesinde nöbet geçirme diğer hastalarımızda da vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulgularını tespit ettik. Nöbet geçiren hastamızı serviste kontrol amaçlı tutuyoruz. Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı mutlaka uyarmalıyız" diye konuştu.

Nöbet geçiren ve Çocuk Servisi’nde kontrol amaçlı yatışı yapılan S.A.'nın (6) dedesi Şakir Aydın ise "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde oturuyoruz. Dün akşam çocuk yediği bitkiden zehirlenmiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi gözetim amaçlı tutuluyor, durumu iyi" dedi.