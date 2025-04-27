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Deniz Baykal'ın kızından 'Kanal İstanbul' çıkışı! Karşı çıkanlar vizyonsuz

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Kanal İstanbul projesine destek verdiği açıklamasıyla gündeme geldi. Baykal, projeye karşı çıkanları “vizyonsuz” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
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Deniz Baykal'ın kızından 'Kanal İstanbul' çıkışı! Karşı çıkanlar vizyonsuz
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Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan "Kanal İstanbul" hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Gemi trafiği için Boğaz’ın yeterli olduğunu söyledi

Baykal, sosyal medya hesabından projeye çıkmanın vizyonsuzluk olduğunu söyleyerek, “Gemi trafiği için Boğaz’ın yeterli olduğunu söyleyerek Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, Marmaray’a, Boğaz’a yapılan köprülere, otoyollara karşı çıkmak kadar vizyonsuzluktur. Bu konu öcü gibi gösterilip bir kenara atılacak konu değil. Yapıcı eleştiriler ile tartışılıp uygun koşullar oluşursa ve tabii mali uygunluk sağlanır ise yapılması gereken bir konu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bağımsızlığına ve geleceğine yatırım

Baykal, projeye karşı çıkanların “ipleri yabancıların ellerinde olanlar” olduğunu ileri sürerek, bu kesimlerin tepkisini normal bulduğunu söyledi. Kanal İstanbul’un gençlere iş imkânı sağlayacağını, Türkiye’nin bağımsızlığına ve geleceğine yatırım olduğunu dile getiren Baykal, “Sokakta boş boş sloganlar attırılan gençlere iş alanıdır, Türkiye’nin bağımsızlığıdır, Türkiye’nin geleceğine yatırımdır.” açıklamasında bulundu.

 

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