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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip öğrenciliği yıllarında Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman'ın cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin Arapça hocalarından Ahmet Karaman’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi’yi bugün ebediyete uğurladık.

Hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Mekânı cennet olsun."

Cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı.

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.

Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

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