İSKİ'den sıcak havalarda su kullanımında tasarruf çağrısı

İSKİ'den yapılan açıklamada, kentte günde ortalama 3 milyon 500 bin metreküp standartlara uygun içme ve kullanma suyu temin edildiği kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranının yüzde 67,39'a düştüğü aktarılan açıklamada, yaz sıcaklarının etkisiyle su tüketiminde yaşanan artış nedeniyle vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi.

Açıklamada, "Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar ve yağışlardaki azalma, İstanbul'un su rezervlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Barajları besleyen akarsuların debisinde düşüş yaşanırken, İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Melen Çayı'ndan kente aktarılan su miktarı, önceki yıllara kıyasla azaldı" ifadelerine yer verildi.

İklim değişikliği, nüfus artışı ve kuraklık gibi etkenlerin, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığına dikkat çekilen açıklamada, bu süreçte günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili yöntemlerle su tasarrufu sağlamanın mümkün olduğuna işaret edildi.

Meyve ve sebzeleri sürekli akan suyun altında yıkamak yerine bir kap içinde yıkamanın, bulaşık ve çamaşırları elde değil, tam dolu şekilde çalışan makinelerinde yıkamanın ve duş süresini kısaltmanın her birey için günlük onlarca litre su tasarrufu sağlanması anlamına geldiğine değinilen açıklamada, araç ve halı yıkamalarında hortumla su tutmak yerine, su tasarrufu sağlayan otomatik yıkama sistemlerini tercih etmenin de tasarrufa katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca el yıkama, diş fırçalama ve tıraş gibi işlemler sırasında muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması ve tesisat sisteminde kaçak olup olmadığının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gibi su tasarrufunda uygulanabilecek basit tedbirler her birey için günlük onlarca litre su tasarrufunun sağlanması anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, su yönetiminin uzun vadeli stratejik planlar ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İSKİ'nin su ve atık su master planlarını yayınlayan Türkiye'deki nadir kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Solmaz, "2025 kış sezonunun verimli geçmesi sayesinde şu anda acil bir su krizi öngörmüyoruz ancak her zaman olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de suyun tasarruflu kullanılması şart. Örneğin, bireysel su tüketiminin günlük yüzde 10 oranında azaltılması halinde, İstanbul'da günde yaklaşık 350 bin metreküp su tasarrufu sağlanabilir. Bu miktar yaklaşık, 1,5 ila 2 milyon kişilik bir nüfusun günlük su ihtiyacına denk geliyor." ifadelerini kullandı.