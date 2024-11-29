İsrail basını yazdı: Erdoğan oyunun kurallarını değiştirebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkes sonrası Gazze için de çalışmalara başlayacaklarını duyurup bunun için Türkiye, Mısır ve Katar ile çalışacaklarını açıklamıştı.

Biden'ın açıklaması sonrası Hamas da ateşkese hazır olduğunu duyurmuş ve "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına ve mahkumların değişimi için ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik." açıklamasında bulunmuştu.

"Oyunun kuralları değişebilir"

İsrailli Haaretz gazetesine konuşan savunma kaynakları, Mısır'dan bir heyetin ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere İsrail'e geldiğini ve rehine takasını da içeren anlaşmanın ilerletilmesinin artık mümkün olduğunu belirttiler. Haaretz'e göre, ateşkes görüşmelerinde merkezi rolü Türkiye üstleniyor.

İsrailli kaynaklardan biri gazeteye yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Gazze'de hayranlık duyulan bir figür. İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde onu bir aktör olarak konumlandırmak oyunun kurallarını değiştirebilir, rehine anlaşmasını ya da Gazze'nin yeniden inşasını mümkün kılabilir. Birçok açıdan ABD ve İsrail, Türkiye'ye bu anlamda diğer kuruluşlardan çok daha fazla güvenebilir." ifadelerini kullandı.