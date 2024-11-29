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Profesöre kâbusu yaşattılar: 4 kişi takip etti, dövdü, aracını çaldı

İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesörü darp ederek aracını çaldı.

Haber Merkezi
İHA
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Profesöre kâbusu yaşattılar: 4 kişi takip etti, dövdü, aracını çaldı
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Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi.

Çavuşoğlu’nu indirerek darp eden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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