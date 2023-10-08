İsrail gece boyunca Gazze’yi vurdu: Çatışmalar devam ediyor

Hamas'ın askeri kanadı, dün sabah İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli saldırı başlattı ve Gazze'den İsrail'e doğru binlerce roket atıldı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sivillere evlerini terk etme çağrısında bulunarak, "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin" dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 313 kişinin yaşamını yitirdiği, 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail basını, saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğünü duyurdu ve yaralı sayısının 2 bine çıktığı belirtildi. The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair, "İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 400 Hamas militanı öldürüldü" dedi.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda nokta bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

Saldırıda, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde, içinde bazı hukuk büroları ve ofislerin de yer aldığı 14 katlı "Vatan" apartmanı da bombalandı. Saldırıda apartman yıkılırken çevresindeki binalar da zarar gördü. Bu, saldırılarda bombalanan ikinci 14 katlı apartman oldu.

İsrail uçakları ayrıca Hamas Siyasi Büro Sekreteri Kemal Ebu Avn ile Siyasi Büro üyelerinden Isam ed-Daalis, Nizar Avadallah, Mahmud ez-Zehhar ve hareketin yöneticilerinden Isam es-Serrac'ın evlerine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı üç karargahının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan Filistinlilere bölgeleri boşaltmaları çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.

313 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 313 kişinin yaşamını yitirdiği, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail basını: 600 kişi hayatını kaybetti

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısı 600'e çıktı.

Yaralananların sayısının ise, 2 bin kişi olduğu kaydedildi.

İsrail basınına göre yaklaşık 750 İsrailli kayıp

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

İsrail, 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumu hakkında basın açıklaması yaptı. İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair Hagari, "İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 400 Hamas militanı öldürüldü." dedi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırısında ölen asker sayısının da 26 olduğunu belirtti.

Çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu aktaran Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.