İsrail ordusu duyurdu: Hamas lideri Haniye'nin evini vurduk

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Gazze'deki evini bombaladığı bilgisi paylaşıldı.

Reuters'ın aktardığı açıklamada, Haniye'nin evinin "terör altyaptısı olarak kullanıldığı" ve sık sık İsrailli sivillere ve İsrail Savunma Güçleri askerlerine yönelik terör saldırılarını yönlendirmek üzere Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin toplandığı bir buluşma noktası" olduğu öne sürüldü.

Evde kimse yokken vuruldu

İsrail-Hamas savaşının 40'ıncı gününde, dün gece düzenlenen saldırı sırasında Haniye ya da diğer Hamas liderlerinin evde olmadığı belirtildi.

İsmail Haniye'nin evi Gazze'nin kuzeyindeki el Şati Mülteci Kampı'nda bulunduğunu öğrenildi.

İsrail açıklamasında, el Şati'de faaliyet gösteren İsrail Savunma Güçleri'nin Hamas'ın deniz güçlerine ait olduğu öne sürülen silah stoğunun yeri tespit edilerek ima edildiği aktarıldı.