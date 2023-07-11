İsrail’de “Kargaşa Günü” ilan edildi

Kitlesel protestolara rağmen, İsrail parlamentosu tartışmalı yargı reformunun bir bölümünü ilk okumada onayladı. Salı gecesi saatlerce süren tartışmalardan sonra, 120 milletvekilinden 64'ü en yüksek mahkemenin eylem seçeneklerini kısıtlamayı amaçlayan bir yasa lehinde oy kullandı. 56 karşı oy kullanıldı. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce tasarının iki kez daha okunması gerekiyor.

Bu yılın başlarında Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun tercih ettiği bakan Arie Deri'nin atanmasına karşı çıkmıştı. Yargıçlar, İçişleri ve Sağlık Bakanı olarak atanmasının "uygunsuz" olduğunu ve bu nedenle Deri'nin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere çok sayıda mahkumiyeti nedeniyle atamanın geçersiz olduğunu savunmuşlardı. Netanyahu daha sonra Deri'yi görevden almak zorunda kalmış, ancak mahkemeyi seçmenlerin iradesini hiçe saymakla suçlamıştı. Sonrasında ise yargı reformu teklifi sunulmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu yasa tasarısını geçtiğimiz mart ayı sonunda askıya almıştı. Başkan Isaac Herzog'un arabuluculuğunda muhalefetle bir uzlaşma yolu aramış ancak çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Muhalifler bugünü "Kargaşa Günü" ilan ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren kavşaklarda araçlarını düşük hızla sürerek trafiği yavaşlatacak ve Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere gün boyunca birçok yerde mitingler düzenleyerek oylamayı protesto edecekler.