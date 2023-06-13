İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2023 yılı işsizlik ücretleri

Asgari ücrete yapılacak ara zam işsizlik maaşlarını da artıracak.

Peki 2023 işsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücretin, 8 bin 506 lira olarak belirlenmesinden sonra GSS primleri, kıdem tazminatı tavan ücreti, staj ücreti gibi kalemde değişikliğe yol açmıştı. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile bu kalemler yeniden hesaplanacak.

Ocak ayında asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasıyla 2023 işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3 lira olmuştu.

Asgari ücrete yapılacak ara zam yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilecek.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişikliğe gidilecek.

İşsizlik maaşları artacak mı?

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik maaşı ödeneği geliyor. İşsizlik maaşının hesaplanmasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde ücret alıyordu. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyordu. Bu nedenle bu rakamlar da yeniden hesaplanacak.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10 bin 8 lira

Asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı, brüt 10 bin 8 lira idi. Bu rakam da yükselecek.

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen rakam artacak. Asgari ücrete ara zam ile lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de artacak.