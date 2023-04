İstanbul 1. Bölge milletvekili aday listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti)

İstanbul Birinci Bölge neresi?

İstanbul'da Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçeleri birinci seçim bölgesi olarak seçildi.

AK Parti'den Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akademisyen Hulki Cevizoğlu, milli Yüzücü Umut Arman Sonay aday.

CHP'den Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökhan Günaydın, Birol Aydın (Saadet Partisi), Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Parti), Elif Esen (DEVA), Hasan Karal (DEVA) aday.

İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.

İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM AK PARTİ

İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 1 EDİP SEMİH YALÇIN MHP

İSTANBUL-1 1 SIRRI SÜREYYA ÖNDER EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR AK PARTİ

İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 2 İZZET ULVİ YÖNTER MHP

İSTANBUL-1 2 KEZİBAN KONUKCU KOK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN AK PARTİ

İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 3 MEMET BÜLENT KARATAŞ MHP

İSTANBUL-1 3 HAKAN ÖZTÜRK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT AK PARTİ

İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK MHP

İSTANBUL-1 4 TURGUT ÖKER EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 4 BAVER MİROĞLU İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK AK PARTİ

İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 5 MURAT ŞAHİN MHP

İSTANBUL-1 5 DERSİM DAĞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 5 DURSUN ÇOLAK İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU AK PARTİ

İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 6 ŞAHİN GÜRZ MHP

İSTANBUL-1 6 ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN AK PARTİ

İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 7 FADİME ERSOY DURSUN MHP

İSTANBUL-1 7 EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 7 ALİ COŞKUN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM AK PARTİ

İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA MHP

İSTANBUL-1 8 ABDULCEBAR BARIŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK AK PARTİ

İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 9 HİLAL DİLBER MHP

İSTANBUL-1 9 EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER AK PARTİ

İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 10 AFŞİN BİRBEN MHP

İSTANBUL-1 10 TUNCAY GÖKÇE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM AK PARTİ

İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 11 İREM ÇELİK MHP

İSTANBUL-1 11 ERDAL GÜZEL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK AK PARTİ

İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 12 ERDEM DOĞRUER MHP

İSTANBUL-1 12 PERVİN TUNBUL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ AK PARTİ

İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 13 YİĞİT EMRE ALTUN MHP

İSTANBUL-1 13 AYHAN ERGENÇ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN AK PARTİ

İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 14 FATİH ERYILMAZ MHP

İSTANBUL-1 14 ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN AK PARTİ

İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 15 FEVZİYE HASASU MHP

İSTANBUL-1 15 DEVRİM ŞİMŞEK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN AK PARTİ

İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 16 BAYRAM BİNİCİ MHP

İSTANBUL-1 16 BURCU AYYILDIZ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN AK PARTİ

İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK MHP

İSTANBUL-1 17 BEKİR KIRICI EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY AK PARTİ

İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 18 CAN ILDIRI MHP

İSTANBUL-1 18 SILA ÖZTÜRK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ AK PARTİ

İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 19 GÖKSAL BEŞKAYA MHP

İSTANBUL-1 19 HÜSNÜ ALKAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU AK PARTİ

İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 20 FİKRİ AY MHP

İSTANBUL-1 20 ÖZGÜL BİNGÖL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL AK PARTİ

İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 21 İLKER ÇAKIROĞLU MHP

İSTANBUL-1 21 ALAETTİN ALTINTAŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI AK PARTİ

İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 22 YUNUS EMRE DURMUŞ MHP

İSTANBUL-1 22 NİLAY KUŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN AK PARTİ

İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 23 ŞENEL USTABAŞI MHP

İSTANBUL-1 23 EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN AK PARTİ

İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 24 GÖKMEN KAYIKÇI MHP

İSTANBUL-1 24 CEVRİYE AYDIN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT AK PARTİ

İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 25 CEMAL ALTUNHAN MHP

İSTANBUL-1 25 ALİ ŞENGÜL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU AK PARTİ

İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 26 FATİH KAYA MHP

İSTANBUL-1 26 ZEKİNE TÜRKERİ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 26 BÜLENT ASLAN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK AK PARTİ

İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 27 MAHMUT COŞKUN MHP

İSTANBUL-1 27 İSHAK KARAKAŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN AK PARTİ

İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 28 MURAT CAN AYDIN MHP

İSTANBUL-1 28 AYŞE TEPE DOĞAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 28 MEHMET ERİŞEN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 28 ESİN KAYA TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR AK PARTİ

İSTANBUL-1 29 NEJDET AY CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 29 SERDAR BIYIKOĞLU MHP

İSTANBUL-1 29 ALİ DOĞAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK AK PARTİ

İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 30 MÜCAHİT GÜNGÖR MHP

İSTANBUL-1 30 AYTEN BİNGÖL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN AK PARTİ

İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 31 MUSTAFA YETER MHP

İSTANBUL-1 31 REŞİT KÖÇEROĞLU EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN AK PARTİ

İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 32 HALİL İBRAHİM UZ MHP

İSTANBUL-1 32 ROZERİN KAYA EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 32 ESMA KARA TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI AK PARTİ

İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 33 SUAT ALTUNKAYNAK MHP

İSTANBUL-1 33 NEFİSE AKSOY EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ AK PARTİ

İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN CHP

İSTANBUL 1. BÖLGE 34 UMUT AKBULUT MHP

İSTANBUL-1 34 YILMAZ CESUR EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ AK PARTİ

İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ CHP

İSTANBUL-1 35 YAĞMUR KAVAK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN İYİ PARTİ

İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ