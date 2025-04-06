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İstanbul- Bodrum seferini yapan uçağa yıldırım isabet etti

Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yaparken yıldırım isabet eden Pegasus uçağı, inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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İstanbul- Bodrum seferini yapan uçağa yıldırım isabet etti
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Pegasus’un  Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'a gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava koşullarını nedeniyle Dalaman Havalimanı'na indi.

Uçağa yıldırım isabet etti

Hava şartlarının düzelmesinin ardından uçak Bodrum seferini tamamlamak üzere kalkış yaptı. Kalkışın ardından kısa bir süre sonra uçağa yıldırım isabet etti. 

Bodrum-Milas Havalimanı'na sorunsuz inen uçakta yapılan teknik incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Uçağa yıldırım düşerse ne olur? 

Uçuş esnasında veya dururken uçaklara yıldırım çarpması havacılıkta sıkça görülüyor. Her uçağa ortalama yılda bir kez yıldırım düştüğü belirtiliyor. 

Uçaklar yıldırım çarpmalarına göre tasarlandıkları için bu bir sorun oluşturmuyor. Yıldırım çarpması anında Faraday kafesi görevi gören uçağın gövdesi, uçak içine ve motorlarına zarar vermeden enerjinin havaya karışmasını sağlıyor. Ayrıca antistatik özellikli olan uçak boyaları da elektrik yükünün uçak içine geçmesini önliyor. Yakıt tankı ve başka mekanizmalar da yıldırım çarpmasına karşı korumalı olarak tasarlanıyor.

Yıldırım çarpmaları uçağın gövdesinde küçük çaplı zararlar verse de içerisi için bir sorun yaratmıyor. 

Faraday Kafesi nedir?

1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olan bu sistem, iletken metal ile kaplanan veya örülen, içeride kalan kısmı dışarıdaki elektrikli alandan koruyan bir muhafaza. 

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