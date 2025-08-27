  1. Ekonomim
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri ortaya çıktı. Günlerdir boğazda aranan yüzücünün kaldığı oteldeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolduğu belirlenen 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri ortaya çıktı.

Rus yüzücünün son görüntüleri kamerada

Rus yüzücünün son görüntüleri Beyoğlu’nda kaldığı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otelin güvenlik kamerasından tespit edildi

Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus yüzücü, sabah saat 07.37'de kaldığı otelin içerisindeki asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indiği görülüyor. Rus yüzücü, burada bir süre otel lobisinde oturduktan sonra otelden ayrılıyor.

