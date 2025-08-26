Boğazda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme: Kayıtlar incelenecek
İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un kaybolmuştu. 3 gündür aranan yüzücü ile ilgili savcılık, kamera kayıtlarını istedi.
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kayboldu.
3 gündür aranıyor
Kayıp yüzüsünün karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.
Deniz polisi ve sahil güvenlik boğazda arama yapıyor
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da ayrıntılı arama yapılıyor.
Savcılık soruşturma başlattı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
Kamera kayıtları incelenecek
Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi.
Tanıyanların beyanları alınacak
Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.
Otel ve hastane kayıtları mercek altında
Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.