İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılma çalışmaları başladı!

Balıkesir'in Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamış, günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı. Yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmiş, soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Özel bir kafes sistemi kullanılacak

Bugün itibarıyla, cesedin çıkarılması için özel ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, cesedin deniz dibinden çıkarılması için özel bir kafes sistemi kullanılacağını bildirdi. Adli süreç tüm yönleriyle devam ediyor.

